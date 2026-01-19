У Києві судитимуть чоловіка, який до смерті побив військового заради кросівок

У Києві до суду скерували обвинувальний акт щодо 27-річного жителя Черкащини, який скоїв розбійний напад на військовослужбовця поблизу залізничного вокзалу. Після побиття постраждалий помер у медичному закладі.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Встановлено, що у квітні 2025 року обвинувачений познайомився з військовим неподалік станції метро “Вокзальна”.

“Згодом чоловік почав сварку та побив військового, а коли той впав на землю та знепритомнів, зняв із потерпілого кросівки, взув їх та втік з місця злочину. Своє взуття нападник залишив біля жертви”, – розповіли в прокуратурі.

Згодом побитий військовий помер у медичному закладі.

Обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави.

Дії нападника кваліфіковано як розбій (ч. 4 ст. 187 КК України), тобто вчинення нападу з метою заволодіння чужим майном, в умовах воєнного стану, поєднаного з заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як зазначили у прокуратурі, відносно цього ж чоловіка у жовтні 2025 року Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про застосування примусових заходів медичного характеру за вбивство собаки (ч. 3 ст. 299 КК України).