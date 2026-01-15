        Кримінал

        Розбійні напади на обмінники Києва: поліція затримала грабіжника з іграшковим пістолетом

        Сергій Бордовський
        15 Січня 2026 21:04
        Поліція Києва за дві години затримала чоловіка за розбійні напади на обмінники / Фото: Нацполіція
        Поліція Києва за дві години затримала чоловіка за розбійні напади на обмінники / Фото: Нацполіція

        Поліцейські Києва затримали чоловіка, який вчинив розбійні напади на пункти обміну валют у Дарницькому районі столиці, повідомили в поліції.

        За даними правоохоронців, касир одного з обмінників на проспекті Миколи Бажана звернулася на спецлінію 102 після того, як невідомий чоловік, погрожуючи пістолетом, вимагав гроші з каси. Не отримавши коштів, зловмисник утік.

        Невдовзі підозрюваний із аналогічними вимогами зайшов до іншого пункту обміну валют на тій самій вулиці. Касир встигла сховатися, тож нападник знову залишився без грошей.

        У результаті спільної роботи дільничних офіцерів і оперативників Дніпровського та Дарницького управлінь поліції чоловіка розшукали та затримали менш ніж за дві години після нападів. Ним виявився 29-річний мешканець Києва.

        Під час затримання правоохоронці вилучили пістолет, який, як з’ясувалося, був іграшковим.

        Слідчі Дарницького управління поліції за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, вчинений в умовах воєнного стану з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я.

        Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

        У Дарницькому районі Києва затримали нападника на пункти обміну валют / Фото: Нацполіція

