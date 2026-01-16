Обрали для нападу години без світла: на Одещині пенсіонерів зв’язали та вимагали гроші

Поліція Одещини затримала чотирьох зловмисників, які вночі вчинили розбійний напад на літнє подружжя та їхнього 16-річного онука. Зловмисники проникли до будинку під час відсутності електропостачання, зв’язали потерпілих і, погрожуючи ножем, заволоділи грошима.

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області. “Користуючись відсутністю електропостачання у населеному пункті, зловмисники пошкодили вікно та проникли до приватного будинку літнього подружжя віком 83 та 85 років”, – розповіли в поліції.

Нападники зв’язали господарів та їхнього 16-річного онука. Погрожуючи ножем та застосовуючи фізичну силу, вимагали сказати, де зберігаються гроші. Зловмисники забрали 12 тисяч гривень, після чого втекли.

Правоохоронці встановили причетних до злочину місцевих жителів – трьох братів 16, 18 та 20 років і їхнього 18-річного знайомого.

Затриманим повідомили про підозру у вчиненні розбійного нападу в умовах воєнного стану з метою заволодіння чужим майном, поєднаному з проникненням у житло та погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я осіб, які зазнали нападу, за попередньою змовою групою осіб. Відповідно до санкції частини 4 статті 187 Кримінального кодексу України, максимальне покарання за цей злочин – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.