        Кримінал

        Обрали для нападу години без світла: на Одещині пенсіонерів зв’язали та вимагали гроші

        Галина Шподарева
        16 Січня 2026 14:22
        читать на русском →
        Речові докази на місці розбійного нападу / Фото: ГУНП в Одеській області
        Речові докази на місці розбійного нападу / Фото: ГУНП в Одеській області

        Поліція Одещини затримала чотирьох зловмисників, які вночі вчинили розбійний напад на літнє подружжя та їхнього 16-річного онука. Зловмисники проникли до будинку під час відсутності електропостачання, зв’язали потерпілих і, погрожуючи ножем, заволоділи грошима.

        Про це повідомили в ГУНП в Одеській області. “Користуючись відсутністю електропостачання у населеному пункті, зловмисники пошкодили вікно та проникли до приватного будинку літнього подружжя віком 83 та 85 років”, – розповіли в поліції.

        Нападники зв’язали господарів та їхнього 16-річного онука. Погрожуючи ножем та застосовуючи фізичну силу, вимагали сказати, де зберігаються гроші. Зловмисники забрали 12 тисяч гривень, після чого втекли.

        Правоохоронці встановили причетних до злочину місцевих жителів – трьох братів 16, 18 та 20 років і їхнього 18-річного знайомого.

        Затриманим повідомили про підозру у вчиненні розбійного нападу в умовах воєнного стану з метою заволодіння чужим майном, поєднаному з проникненням у житло та погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я осіб, які зазнали нападу, за попередньою змовою групою осіб. Відповідно до санкції частини 4 статті 187 Кримінального кодексу України, максимальне покарання за цей злочин – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

        За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

        Затримані за розбійний напад та речові докази / Фото: ГУНП в Одеській області

