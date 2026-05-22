Країни ЄС активніше повертають українців за процедурою реадмісії — голова ДМС

Голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко заявила про зростання кількості випадків повернення українських громадян із країн ЄС за процедурою реадмісії. Про це вона сказала в інтерв’ю «Главкому».

За словами Науменко, європейські країни дедалі частіше обговорюють механізми повернення українців та поступово посилюють умови перебування для громадян України.

Вона зазначила, що окремі країни вже скорочують соціальні виплати, обмежують доступ до житла або припиняють приймати нові заяви на тимчасовий захист.

«Тобто поїхати з Німеччини, яка запроваджує певні обмеження, до Чехії вже не вийде. Бо якщо Чехія бачить, що громадянин України мав тимчасовий захист в Німеччині, то вона вже свій тимчасовий захист не надасть», — пояснила очільниця ДМС.

За її словами, країни Європейського Союзу проводять політику «не те щоб виштовхування, але стабілізації громадян України на своєму рівні».

Науменко також повідомила, що Україна отримує багато запитів від Польщі, Чехії та Німеччини щодо повернення українців — як чоловіків, так і жінок — у межах процедури реадмісії.

«В цьому плані ми вже спостерігаємо серйозну динаміку», — сказала вона.

Голова ДМС нагадала, що угода про реадмісію між Україною та Європейським співтовариством діє ще з довоєнних часів. За її словами, з 2024 року країни ЄС дедалі активніше використовують цей механізм для повернення громадян України, які порушили міграційне законодавство.

Йдеться, зокрема, про людей, які незаконно перетнули кордон, не оформили документи на проживання або вчинили правопорушення, через що втратили право на перебування в ЄС.