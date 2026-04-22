Суд в Італії усиновив українську дитину попри те, що в неї є мама в Україні

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про незаконне усиновлення української дитини в Італії. Українська сторона вимагає негайного оскарження рішення суду та повернення дитини матері.

За словами омбудсмана, італійський суд у справах неповнолітніх міста Лечче ухвалив рішення про усиновлення української дитини іноземною сім’єю, попри діючий в Україні мораторій на міждержавне усиновлення.

Лубінець наголосив, що дитина була евакуйована до Італії у 2022 році, а евакуація передбачає лише тимчасовий захист. Водночас батько дитини зник безвісти, захищаючи Україну, а мати жива і не позбавлена батьківських прав.

Омбудсман підкреслив, що рішення суду порушує міжнародні стандарти захисту прав дитини, адже пріоритетом має бути збереження сім’ї та зв’язку з державою походження. Він також зазначив, що суд не врахував наявність у дитини матері та рідних сестер.

За його словами, дитину роз’єднали з сестрами, які вже повернулися в Україну. Крім того, перед ухваленням рішення були зафіксовані порушення, зокрема відсторонення українських представників, призначення іноземних опікунів і обмеження доступу українських дипломатів.

Лубінець також повідомив про ризики щодо інших 82 дітей із кількох українських закладів, які перебувають за кордоном.

Омбудсман заявив, що рішення італійського суду має бути негайно оскаржене, а дитина — повернена в Україну до матері. Він наголосив, що усиновлення українських дітей іноземцями в умовах війни є неприпустимим.

Лубінець повідомив, що звернувся до прем’єр-міністра України з вимогою вжити невідкладних заходів для повернення дітей, а також до низки міжнародних інституцій і посадовців Європи.

Він закликав міжнародну спільноту відреагувати на ситуацію та підкреслив, що евакуація дітей за кордон не може бути підставою для зміни їхнього правового статусу чи усиновлення.