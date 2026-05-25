Путін підписав закон про застосування росармії за межами країни “для захисту громадян РФ”

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволяє використовувати російську армію за кордоном нібито для “захисту прав громадян Росії”. Документ передбачає можливість залучення військ за рішенням глави Кремля.

Про це повідомляє російське агентство “Інтерфакс”.

За інформацією агентства, закон розробили для випадків арешту, утримання або кримінального переслідування громадян РФ за рішеннями іноземних чи міжнародних судових органів, юрисдикцію яких Росія не визнає.

У висновку комітету Ради Федерації РФ з оборони та безпеки зазначено, що в таких ситуаціях допускається “можливість залучення Збройних сил Російської Федерації” для захисту росіян за рішенням президента РФ.

Також документ передбачає, що державні органи Росії повинні застосовувати відповідні заходи для захисту громадян РФ у межах своїх повноважень.

Закон опублікували на офіційному порталі правової інформації РФ. Він набуде чинності через 10 днів після офіційного оприлюднення.