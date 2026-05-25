“Лукашенко дозволить усе”: Тихановська прокоментувала роль Білорусі у ядерних погрозах РФ

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що Олександр Лукашенко діє в інтересах Володимира Путіна та може дозволити Росії використовувати територію Білорусі для нових загроз Україні. За її словами, поки Лукашенко залишається при владі, Білорусь і надалі буде джерелом небезпеки.

Про це Світлана Тихановська сказала під час візиту до України 25 травня, пише hromadske.

За словами білоруської опозиціонерки, Лукашенко залежить від підтримки Кремля та готовий погоджуватися на будь-які дії Росії.

Реклама

Реклама

“Лукашенко дозволить усе що завгодно, бо від Путіна залежить його особиста влада”, — заявила Тихановська.

Вона також прокоментувала останні заяви Росії про ядерну зброю та комплекс “Орешник”.

“Ми розуміємо, що коли це знадобиться Росії, Білорусь буде використана тільки тому, що Лукашенко там”, — сказала лідерка білоруської опозиції.

Тихановська наголосила, що сам Лукашенко не дбає про інтереси білорусів чи українців, а головною його метою є збереження влади. Також, на її думку, більшість білорусів не підтримують війну Росії проти України.

“Лукашенко також розуміє, що білоруси не підтримують Росію, не підтримують цю війну, білоруси за Україну”, — зазначила Тихановська.

Вона також закликала підтримувати білоруський демократичний рух, щоб домогтися “системних незворотних змін” у країні.

Нагадаємо, 25 травня лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вперше приїхала до Києва. Під час візиту до України вона відвідала Чорнобильську АЕС та Прип’ять.

Раніше Міноборони Білорусі повідомило про спільні з РФ військові навчання, під час яких відпрацьовуватиметься застосування ядерної зброї. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також заявляв, що можливість наступальних дій з боку Білорусі залишається реальною.