У Європі прогнозують аномальну спеку до +40 через “тепловий купол”

Країни Західної Європи цього тижня очікують екстремальну спеку через так званий “тепловий купол”. У Португалії температура може сягнути майже +40 °C, а у Франції та Великій Британії прогнозують нові травневі рекорди.

Про це пише Politico.

Іспанія та Португалія цього тижня зазнають найсильнішої спеки: у деяких районах Португалії очікується температура майже 40 градусів Цельсія, а в південній Іспанії прогнозують до 38 °C. У Франції, Бельгії та Великій Британії також очікуються температури значно вищі за середні травневі показники.

Реклама

Реклама

У Франції метеорологи попередили про “ранню, надзвичайну та тривалу хвилю спеки”. У деяких містах температура буде на 12 °C вищою за сезонну норму.

У британській метеослужбі заявили, що температура до +33 °C у понеділок може стати новим рекордом для травня.

За даними французької служби Météo-France, причиною аномальної спеки став “тепловий купол” — система високого тиску, яка утримує гаряче повітря з Північної Африки над Західною Європою.

Французькі синоптики також заявили, що через зміну клімату хвилі спеки стають частішими, починаються раніше та стають інтенсивнішими.

У Великій Британії вже оголосили попередження про небезпечну спеку, зокрема для Лондона, де очікують додаткове навантаження на медичну систему та ризики для літніх людей.