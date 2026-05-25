Росія погрожує новими ударами по Києву та закликає іноземців залишити столицю України

Міністерство закордонних справ РФ заявило про намір завдавати “системних ударів” по підприємствах українського ВПК у Києві та “центрах ухвалення рішень”. Також російське відомство закликало іноземних громадян залишити українську столицю.

Відповідну заяву МЗС РФ опублікувало 25 травня.

Згідно із заявою, російська армія “приступає до послідовного завдання системних ударів” по підприємствах оборонно-промислового комплексу України у Києві.

Також йдеться про удари по “конкретних місцях проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА”, а також по “центрах ухвалення рішень і командних пунктах”.

Російська сторона стверджує, що ці удари є відповіддю на атаки по території РФ.

“Удари будуть завдаватися і по центрах прийняття рішень, і командних пунктах”, — заявили у МЗС РФ.

Окремо у відомстві звернулися до іноземних громадян, дипломатичних місій та міжнародних організацій із закликом “якнайшвидше залишити Київ”.

“Жителям української столиці — не наближатися до об’єктів військової та адміністративної інфраструктури режиму Зеленського”, — йдеться у заяві російського МЗС.