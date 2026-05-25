“Безпечного Приазов’я більше не буде”: “Азов” б’є по трасах до Таганрога і Волновахи (відео)

Бійці 1-го корпусу НГУ “Азов” завдають ударів по російській логістиці в районі окупованого Маріуполя та поблизу кордону з РФ. Українські військові атакують техніку та маршрути постачання російських військ на стратегічних напрямках.

Про це повідомили у бригаді “Азов”.

“Безпечного Приазов’я для окупантів більше не буде”, — йдеться в повідомленні.

За словами військових, основною метою операцій є ураження логістики армії РФ та створення так званої “санітарної зони”, де російські війська не зможуть безпечно переміщувати техніку та забезпечувати свої підрозділи.

На оприлюднених кадрах показана робота українських дронів на автошляхах Маріуполь – Таганрог та Маріуполь – Волноваха, які російські війська використовують для постачання.

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко зазначив, що такі удари впливають на обороноздатність України та знижують наступальні можливості російських військ.