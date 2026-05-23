У Пермському краї після атаки дронів зупинився хімзавод “Метафракс”

Президент України Володимир Зеленський підтвердив удар по російському хімічному підприємству “Метафракс Кемікалс” у Пермському краї РФ. Після атаки на заводі спалахнула пожежа, а виробничий процес, за словами президента, був зупинений.

За даними ASTRA, після атаки безпілотників над територією підприємства підіймався дим.

Губернатор Пермського краю вранці 23 травня підтвердив атаку на підприємство, заявивши, що всі дрони нібито були збиті, а постраждалих немає.

Водночас про пошкодження самого заводу російська влада офіційно не повідомляла.

“Вдячний Службі безпеки України за ураження одного з важливих російських воєнних підприємств. Дистанція від нашого кордону – 1700 кілометрів, це Пермський край”, — заявив Зеленський.

За його словами, “Метафракс Кемікалс” є важливою частиною російської хімічної індустрії.

“Продукція підприємства забезпечує десятки інших російських воєнних виробництв. Це і авіатехніка та дрони, ракетні двигуни, вибухові речовини. Тепер виробничий процес на підприємстві зупинений”, — зазначив президент.

Підприємство “Метафракс” розташоване у місті Губаха та спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду та меламіну.

ASTRA зазначає, що завод уже неодноразово потрапляв під атаки українських дронів.

Вперше про удар по підприємству повідомляли у вересні 2025 року. Тоді, за даними ASTRA, були пошкоджені газопровід, цех та пожежна станція.

У лютому 2026 року “Метафракс” знову атакували безпілотники, після чого на території підприємства також виникла пожежа.