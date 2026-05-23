Спалах Еболи виходить з-під контролю: ВООЗ попередила про критичну ситуацію у Конго

У Демократичній Республіці Конго спалах Еболи поширюється швидше, ніж медики встигають відстежувати контакти заражених. ВООЗ вже оголосила епідемію надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані міністерства охорони здоров’я Конго.

Станом на 21 травня у країні підтверджено 83 випадки зараження Еболою, ще 746 випадків вважаються підозрілими.

Медики встановили понад 1600 контактів інфікованих людей, однак за добу змогли перевірити лише близько 21% із них.

За даними Bloomberg, це свідчить про те, що система реагування вже починає відставати від темпів поширення вірусу.

Спалах уже охопив три провінції, включно з Південним Ківу, де цього тижня підтвердили випадок зараження поблизу міста Букаву на кордоні з Руандою.

Також два випадки Еболи виявили в сусідній Уганді.

У ВООЗ заявили, що епідемія розгортається “в одному з найскладніших операційних середовищ”.

Ситуацію ускладнюють бойові дії, недовіра населення до влади та постійне переміщення людей між шахтарськими районами, містами та сусідніми країнами.

За інформацією Bloomberg, під час заворушень біля лікарні в місті Бунія родичі померлого пацієнта вступили в сутички з медиками після відмови видати тіло через ризик зараження.

Під час протестів підпалили намети для лікування Еболи, а шестеро пацієнтів втекли з медичного закладу, серед них — троє людей із підтвердженим зараженням.

Спалах викликаний рідкісним штамом Bundibugyo, проти якого наразі немає схвалених вакцин або спеціальних препаратів.

У ВООЗ також попередили про проблеми з лабораторною діагностикою, оскільки тести, які використовували під час попередніх спалахів Еболи, не здатні виявляти цей штам.

Рівень позитивних тестів у Конго вже наближається до 46%, що може свідчити про значно більшу кількість невиявлених випадків зараження.

Через поширення вірусу Уганда посилила контроль на кордоні та призупинила пасажирське сполучення з Конго, а Руанда запровадила жорсткіші перевірки та карантин для частини мандрівників.