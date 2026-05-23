Стала відома офіційна причина відставки Тулсі Габбард з розвідки США

Тулсі Габбард оголосила про відставку з посади директора національної розвідки США. За її словами, рішення пов’язане з важкою хворобою чоловіка, у якого діагностували рідкісну форму раку кісток.

Як повідомляє Reuters, Габбард повідомила президента США Дональда Трампа про намір залишити посаду під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Її відставка набуде чинності 30 червня.

Реклама

Реклама

У листі про відставку, який Габбард опублікувала в соцмережі X, вона подякувала Трампу за довіру та можливість очолювати Офіс директора національної розвідки США.

“Я не можу з чистою совістю просити його проходити цю боротьбу наодинці, поки я продовжую працювати на цій вимогливій і виснажливій посаді”, — написала Габбард про свого чоловіка Абрахама Вільямса.

Трамп заявив, що Габбард “виконала чудову роботу”, але хоче бути поруч із чоловіком під час лікування.

Водночас Reuters із посиланням на джерело пише, що Габбард могла залишити посаду не лише через сімейні обставини.

За даними агентства, у Білому домі певний час були незадоволені її роботою, а Трамп раніше висловлював розбіжності з нею щодо політики стосовно Ірану.

Reuters також нагадує, що ще у квітні джерела агентства повідомляли про можливу відставку Габбард у межах кадрових змін в адміністрації Трампа.

Призначення Габбард на посаду директора національної розвідки у лютому 2025 року супроводжувалося скандалом в Україні.

Після затвердження її кандидатури Сенатом США Центр протидії дезінформації при РНБО заявив, що попередні публікації про Габбард, у яких її називали проросійською діячкою, були “необґрунтованими” та оприлюдненими без належної перевірки.

У 2022 році ЦПД заявляв, що Габбард “кілька років працює на іноземну аудиторію за гроші Росії”, а також включив її до переліку осіб, які поширювали проросійську пропаганду.

Тулсі Габбард неодноразово критикувала військову допомогу Україні та робила заяви, які перегукувалися з російськими наративами.

Зокрема, вона говорила про нібито існування в Україні “американських біолабораторій”, а також заявляла, що постачання зброї Києву “затягує війну”.

Також Габбард критикувала адміністрацію Джо Байдена та стверджувала, що США “спровокували” Росію.

У 2017 році вона зустрічалася з тодішнім президентом Сирії Башаром Асадом, що також викликало критику у США.

Габбард є ветеранкою американської армії та колишньою конгресвумен від Гаваїв. У 2022 році вона залишила Демократичну партію, а у 2024 році підтримала Дональда Трампа та приєдналася до Республіканської партії.