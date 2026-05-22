У світі відзначають Міжнародний день Шерлока Холмса

22 травня шанувальники Шерлока Холмса у різних країнах світу відзначають Міжнародний день знаменитого детектива, присвячений дню народження письменника Артура Конан Дойла, повідомляє MSN.

Цьогоріч фанати персонажа провели святкові заходи від лондонської Baker Street до Райхенбахського водоспаду у Швейцарських Альпах, де відбулася реконструкція однієї з найвідоміших сцен світової літератури — сутички Шерлока Холмса з професором Моріарті.

Учасники Sherlock Holmes Society of London у вікторіанських плащах, капелюхах та історичних костюмах відтворили сцену з оповідання «Остання справа Холмса», у якому детектив нібито загинув разом із Моріарті, впавши у водоспад.

Артур Конан Дойл написав цю історію у 1893 році, плануючи остаточно позбутися персонажа, оскільки вважав, що пригоди Холмса затьмарюють його історичні твори. Тоді смерть детектива викликала хвилю обурення серед читачів — люди скасовували передплати журналів та носили траурні пов’язки.

Через десять років письменник повернув героя у творі «Порожній будинок», пояснивши, що Холмс інсценував власну смерть і вижив.

Історії про Шерлока Холмса стали основою сучасного детективного жанру. Між 1887 і 1927 роками Конан Дойл написав чотири романи та 56 оповідань про детектива, запровадивши елементи судової експертизи, логічного аналізу та дедукції, які стали класикою кримінальної літератури.

Образ Шерлока Холмса багаторазово екранізували. Детектива у різні роки грали Джеремі Бретт, Безіл Ретбоун, Крістофер Лі, Роберт Дауні-молодший та Бенедикт Камбербетч.

Цього року Amazon Prime випустив новий серіал-приквел Young Sherlock режисера Гая Річі, де головну роль виконав Гіро Файнс Тіффін. Творці вже працюють над другим сезоном.

Музей Шерлока Холмса на Baker Street у Лондоні, відкритий у 1990 році, залишається однією з найпопулярніших туристичних локацій британської столиці. Хоча адреса 221B Baker Street не існувала за часів Конан Дойла, міська рада Вестмінстера офіційно дозволила музею використовувати цей номер.

«Це, мабуть, найвідоміша адреса у світі», — заявив екскурсовод музею Пол Лехарн.