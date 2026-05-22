        У Харкові поліція перевіряє обставини масштабної пожежі після вибуху

        Віктор Алєксєєв
        22 Травня 2026 21:25
        Поліція Харківської області проводить перевірку за фактом пожежі у Новобаварському районі Харкова. Про це повідомили у пресслужбі обласної поліції.

        22 травня близько 18:30 до відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Дудинській.

        Поліція Харкова почала перевірку через пожежу на Дудинській / Фото: Нацполіція

        На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група та керівництво відділу поліції.

        Правоохоронці встановили, що загоряння сталося в одному з гаражів, після чого полум’я перекинулося на припарковані поруч автомобілі.

        Повідомлення зареєстроване в Єдиному обліку. Наразі триває перевірка обставин події.


