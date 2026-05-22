У Харкові поліція перевіряє обставини масштабної пожежі після вибуху

Поліція Харківської області проводить перевірку за фактом пожежі у Новобаварському районі Харкова. Про це повідомили у пресслужбі обласної поліції.

22 травня близько 18:30 до відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Дудинській.

Фото: Нацполіція

На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група та керівництво відділу поліції.

Правоохоронці встановили, що загоряння сталося в одному з гаражів, після чого полум’я перекинулося на припарковані поруч автомобілі.

Повідомлення зареєстроване в Єдиному обліку. Наразі триває перевірка обставин події.