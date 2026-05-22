Ексочільника Держрезерву підозрюють у схемі на 36 млн грн

НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми із заволодіння коштами державного підприємства, що входить до сфери управління Державного агентства з управління резервами України. Про це повідомило НАБУ.

Серед підозрюваних — колишній керівник Держрезерву, колишній заступник директора держпідприємства, організатор схеми та фізична особа-пособник.

За даними слідства, восени 2022 року фігуранти розробили схему заволодіння коштами держпідприємства від надання складських послуг.

Із січня 2023 року посадовці державного підприємства під виглядом послуг зі зберігання передавали значні складські площі підконтрольним приватним компаніям.

Надалі ці компанії здавали державні приміщення в оренду реальному бізнесу. Отримані кошти, за версією слідства, переводили у готівку та розподіляли між учасниками оборудки.

Для приховування схеми службовці укладали фіктивні договори з підконтрольними фірмами. У документах вказували неправдиві дані про площі приміщень — офіційно вони були значно меншими, ніж фактично використовувалися орендарями.

За попередніми оцінками, сума збитків становить близько 36 мільйонів гривень.

Організатора схеми затримали під час спроби перетнути державний кордон. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.