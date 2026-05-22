СБУ оголосила масштабні заходи безпеки на кордоні з Росією та Білоруссю

Служба безпеки та інші підрозділи Сил оборони розпочали комплекс посилених заходів безпеки у північних областях України, що межують із Росією та Білоруссю.

Про це повідомили у СБУ.

До заходів залучені СБУ, Національна поліція, ЗСУ, Нацгвардія та Держприкордонслужба. Комплексні дії проводять у Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській та Рівненській областях.

“Вказані заходи є безпрецедентними за кількістю залучення сил та засобів на територіях, що межують з Росією та Білоруссю і будуть дієвим стримуючим фактором на будь-які агресивні дії чи операції ворога та його союзника”, — йдеться в повідомленні.

У СБУ заявили, що основна мета — недопущення проникнення противника у прикордонні райони, диверсійно-терористичних проявів, підривної діяльності та інших воєнних злочинів.

Під час заходів правоохоронці здійснюватимуть посилену перевірку громадян, огляд територій і приміщень для виявлення заборонених предметів.

У спецслужбі попередили, що можливі обмеження проходу та проїзду окремими вулицями населених пунктів, перевірка документів та огляд автомобілів.

СБУ закликала громадян із розумінням ставитися до можливих незручностей, мати при собі документи та дотримуватися комендантської години.