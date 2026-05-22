Харківський університет планує повернення офлайн-навчання у “підземному кампусі”

Харківський національний університет імені Каразіна з 1 вересня 2026 року планує частково повернути очне навчання для студентів усіх факультетів. Через близькість Харкова до фронту виш паралельно облаштовує безпечні підземні освітні простори.

Про це пише РБК-Україна.

Ректорка ХНУ імені Каразіна Тетяна Кагановська повідомила, що університет поступово повертає елементи очного навчання за умови безпеки студентів і викладачів.

Реклама

Реклама

Наразі практичні та лабораторні заняття офлайн уже відвідують студенти природничих факультетів, а також майбутні медики, фізики та хіміки.

Перед ухваленням рішення щодо часткового повернення до аудиторій університет провів опитування серед студентів. За словами Кагановської, близько 80% студентів, які перебувають у Харкові та області, підтримали очне навчання за умови належної безпеки.

З 1 вересня 2026 року виш планує частковий перехід до офлайн-формату для всіх факультетів. Водночас змішана система навчання залишиться, оскільки частина студентів перебуває за межами Харкова або України.

Університет також продовжує створення безпечних підземних просторів. У ХНУ вже реконструювали освітньо-науковий простір “Ландау”, де облаштували протирадіаційне укриття площею понад 2800 квадратних метрів. Простір поєднує музей науки, освітній простір, науковий хаб та підземні аудиторії.