Студенти замість БЗВП вивчатимуть “Основи національного спротиву”

У закладах вищої та фахової передвищої освіти запровадять дисципліну «Основи національного спротиву». Про це повідомляє Міністерство освіти.

Як пояснили в МОН, ВР ухвалила закон, що оновлює підхід до підготовки молоді в системі освіти. Студенти опановуватимуть базові безпекові навички: як діяти в кризових ситуаціях, зберігати життя і здоров’я та надавати домедичну допомогу.

МОН разом із Міноборони розробить типову освітню програму та навчально-методичні матеріали для закладів освіти.

Вивчення Основ національного спротиву не передбачатиме складання студентами Військової присяги, медичного огляду, прибуття до ТЦК та СП, перебування на полігонах сил оборони, здобуття ними військово-облікової спеціальності і набуття статусу військовозобов’язаного, а також сприятиме забезпеченню рівня безпеки учасників освітнього процесу в закладах освіти.