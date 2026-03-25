Студенти замість БЗВП вивчатимуть “Основи національного спротиву”

У закладах вищої та фахової передвищої освіти запровадять дисципліну «Основи національного спротиву». Про це повідомляє Міністерство освіти.
Як пояснили в МОН, ВР ухвалила закон, що оновлює підхід до підготовки молоді в системі освіти. Студенти опановуватимуть базові безпекові навички: як діяти в кризових ситуаціях, зберігати життя і здоров’я та надавати домедичну допомогу.
МОН разом із Міноборони розробить типову освітню програму та навчально-методичні матеріали для закладів освіти.
Вивчення Основ національного спротиву не передбачатиме складання студентами Військової присяги, медичного огляду, прибуття до ТЦК та СП, перебування на полігонах сил оборони, здобуття ними військово-облікової спеціальності і набуття статусу військовозобов’язаного, а також сприятиме забезпеченню рівня безпеки учасників освітнього процесу в закладах освіти.