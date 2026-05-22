Зеленський підтвердив удар українських дронів по НПЗ у Ярославлі

Президент України Володимир Зеленський заявив про удар українських далекобійних дронів по нафтопереробному заводу в російському Ярославлі. Об’єкт розташований приблизно за 700 кілометрів від території України.

Про це Володимир Зеленський повідомив 22 травня.

Президент зазначив, що Сили оборони України продовжують операції проти російської нафтопереробки та експортної інфраструктури.

«Цієї ночі Сили оборони України діяли по напрямку НПЗ в Ярославлі — це близько 700 кілометрів від нашої території. Повертаємо війну додому, в Росію, і це цілком справедливо», — заявив він.

Також, за словами президента, українські сили завдавали ударів по визначених цілях на тимчасово окупованій території України.

Зеленський додав, що Україна готує інші прояви далекобійних санкцій та мідлстрайків у відповідь на російські удари по українських містах і громадах.