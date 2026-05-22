У Києві п’яна дівчина напала на військового після зауваження

Правоохоронці затримали 18-річну киянку після нападу на військовослужбовця у Шевченківському районі. 21 травня дівчина вдарила чоловіка пляшкою по голові після зауваження через нецензурну лайку та гучну поведінку у тролейбусі.

Про це повідомили в поліції Києва.

За даними правоохоронців, 52-річний військовослужбовець повертався додому після служби та зробив зауваження нетверезій дівчині та її супутнику через гучну поведінку і лайку у салоні тролейбуса.

Після цього між ними виник конфлікт. На зупинці громадського транспорту 18-річна дівчина вдарила чоловіка пляшкою по голові.

Унаслідок нападу військовий дістав забій м’яких тканин голови та, попередньо, закриту черепно-мозкову травму. Від госпіталізації він відмовився.

Правоохоронці затримали нападницю. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. Дівчині готують повідомлення про підозру.

Щодо ще двох учасників конфлікту склали адміністративні матеріали за статтями про дрібне хуліганство та куріння у заборонених місцях.