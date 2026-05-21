У Херсоні жінка втратила кисть після вибуху предмета, який підняла на вулиці

У Дніпровському районі Херсона 67-річна жінка підірвалася на невідомому вибуховому предметі. Постраждалу госпіталізували у тяжкому стані.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

За інформацією адміністрації, близько 19:45 жінка підняла невідомий вибухонебезпечний предмет, після чого стався вибух.

Унаслідок детонації херсонка отримала вибухову травму, травматичну ампутацію кисті, а також уламкові поранення голови, грудної клітини та живота.

Постраждалу доставили до лікарні. Медики надають їй необхідну допомогу та борються за її життя.

У Херсонській ОВА вкотре закликали мешканців дотримуватись правил мінної безпеки та не торкатися підозрілих предметів.

“Не підходь, не чіпай, телефонуй 101 або 102”, — нагадали в адміністрації.