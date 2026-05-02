Дроновий терор Херсона триває: атакована ще одна маршрутка та поранено двох хлопців

Російські війська знову атакували автомобіль громадського транспорту в Херсоні, повідомляє місцева влада 2 травня.

За даними голови міської військової адміністрації Ярослава Шанька, російський дрон уразив автобус комунального перевізника близько 10:40 у Центральному районі Херсона.

Поранення зазнав водій, його госпіталізували.

«61-річний водій маршрутного автобуса отримав вибухову травму та уламкові поранення спини й ноги. Наразі він перебуває під наглядом медиків», – згодом уточнив Шанько.

Крім того, до лікарні у тяжкому стані доправлено двох хлопців 15 і 17 років.

Російські окупанти атакували їх з дрона близько 12.30 у Дніпровському районі.

В обох потерпілих – вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення. Медики борються за життя дітей.

Раніше в суботу внаслідок удару дрона по маршрутному таксі в Херсоні загинули двоє людей. Спершу було відомо про сімох поранених, згодом МВА повідомила про ще одного пораненого – його госпіталізували з контузією, вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами.