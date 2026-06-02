Злито характеристики батареї iPhone 18 Pro: чого чекати від новинки Apple

У мережі з’явилися нові подробиці про майбутній iPhone 18 Pro. За даними інсайдера Digital Chat Station, Apple тестує різні варіанти батарей для американської та китайської версій смартфона.

Як повідомляє MacRumors, версія iPhone 18 Pro для китайського ринку може отримати акумулятор ємністю близько 4056 мА·год, тоді як американська модель — приблизно 4288 мА·год.

Різниця пояснюється тим, що смартфони для США вже кілька поколінь випускаються без фізичного слота для SIM-карти та використовують лише eSIM. Завдяки звільненому простору Apple може встановлювати трохи більшу батарею.

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Згідно з витоком, порівняно з iPhone 17 Pro приріст ємності буде незначним. Для китайської версії він становитиме близько 68 мА·год, а для американської — приблизно 36 мА·год.

Водночас раніше Digital Chat Station повідомляв, що iPhone 18 Pro Max може отримати акумулятор ємністю близько 5000 мА·год для китайського ринку та від 5100 до 5200 мА·год для міжнародних версій.

У MacRumors наголошують, що ці дані поки не підтверджені офіційно. Невідомо, чи походять вони з регуляторних баз даних, чи базуються на інформації про тестові зразки пристроїв.

При цьому навіть незначне збільшення ємності батареї не обов’язково означає незначне зростання автономності. Очікується, що iPhone 18 Pro отримає новий процесор A20 Pro, виготовлений за 2-нм техпроцесом TSMC, який має забезпечити вищу енергоефективність.

Також смартфони можуть оснастити новим модемом Apple C2, що додатково позитивно вплине на час автономної роботи.

За попередніми даними, iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max представлять у вересні 2026 року. Очікується, що смартфони отримають компактніший Dynamic Island, спрощену систему Camera Control та оновлену основну камеру зі змінною діафрагмою.