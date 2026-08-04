Зеленська зустрілася з подружжями українських дипломатів: про що говорили

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з представниками Асоціації подружжів українських дипломатів, яка об’єднує понад 150 учасників в Україні та інших країнах світу.

Про це повідомив Офіс президента.

Зеленська зазначила, що разом з українськими дипломатами до закордонних місій виїжджають їхні чоловіки та дружини, які беруть на себе значну частину роботи. За її словами, тривалий час ця фактично волонтерська діяльність не отримувала належного визнання.

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«Дипломатія — сімейна справа. Не тільки українські диппредставники, а і їхні подружжя виїжджають до дипмісій разом із ними й беруть на себе значну частину роботи», — сказала перша леді.

Асоціація подружжів українських дипломатів була створена у 2021 році. Від початку повномасштабної російської агресії вона стала міжнародною платформою підтримки України, поєднавши культурну дипломатію, гуманітарну допомогу, адвокацію та міжсекторальне партнерство.

Серед основних ініціатив асоціації — міжнародний благодійний ярмарок, реабілітаційні табори для українських дітей, а також забезпечення генераторами й зарядними станціями військових, медичних установ і постраждалих громад.

Організація також займається підтримкою родин українських військовополонених і зниклих безвісти та сприяє поверненню українських дітей, яких викрала Росія.

Асоціація співпрацює з українськими та міжнародними організаціями, дипломатичними спільнотами, культурними установами, благодійними фондами й агенціями системи ООН.

Зеленська подякувала учасникам асоціації, її очільниці Тетяні Сибізі та віцепрезидентці Наталі Карасевич за підтримку України й українців.

«Амбасадор України — не обов’язково посада, це про конкретні справи, які може робити кожен небайдужий», — підсумувала перша леді.