Олена Зеленська зустрілася з Меланією Трамп: головна тема – захист дітей

Перша леді України Олена Зеленська провела зустріч із першою леді США Меланією Трамп. Про це Зеленська повідомила у Telegram.

За її словами, вони обговорили спільні цінності, передусім захист дітей та їхнього дитинства. Зеленська подякувала пані Меланії за підтримку України, зокрема за увагу до дітей, які постраждали від війни, та за її відкритий лист із закликом до президента Росії Путіна про мир для дітей.

«Надзвичайно ціную, що її серце відкрите до цієї теми, як і до теми добробуту дітей у світі. Не втомлююся повторювати, що дуже вірю в дієвість м’якої сили – у людяність, співпереживання та здатність змінювати реальність на краще. Впевнена, що спільними зусиллями ми зможемо допомогти всім дітям, які потребують допомоги», – наголосила перша леді України.

Вона додала, що сподівається на подальшу співпрацю задля захисту дітей: «Сьогодні їх захист – не просто спільна справа, а спільна відповідальність перед нашим майбутнім».