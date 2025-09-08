Олена Зеленська зустрінеться із Меланією Трамп під час Генасамблеї ООН

Перша леді України Олена Зеленська повідомила, що зустрінеться з Меланією Трамп під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку наприкінці цього місяця.

Про це Зеленська розповіла під час спілкування із журналістами, цитує “Ми-Україна”.

Реклама

Реклама

Зеленська розповіла, що на Саміт перших леді та джентльменів в Україні Меланія Трамп не зможе приїхати, однак зустріч у Нью-Йорку відбудеться.

“Ми плануємо зустріч під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку в кінці цього місяця. Думаю, що теми, які сьогодні будуть обговорюватись у Києві, також стануть темами для обговорення в Нью-Йорку”, — сказала Зеленська.

Перші леді вже перетиналися під час прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані, але невідомо, чи відбулася тоді розмова між ними.