        Олена Зеленська зустрінеться із Меланією Трамп під час Генасамблеї ООН

        Федір Олексієв
        8 Вересня 2025 18:39
        Перша леді України Олена Зеленська / Фото: Telegram / Олена Зеленська
        Перша леді України Олена Зеленська / Фото: Telegram / Олена Зеленська

        Перша леді України Олена Зеленська повідомила, що зустрінеться з Меланією Трамп під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку наприкінці цього місяця.

        Про це Зеленська розповіла під час спілкування із журналістами, цитує “Ми-Україна”.

        Зеленська розповіла, що на Саміт перших леді та джентльменів в Україні Меланія Трамп не зможе приїхати, однак зустріч у Нью-Йорку відбудеться.

        “Ми плануємо зустріч під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку в кінці цього місяця. Думаю, що теми, які сьогодні будуть обговорюватись у Києві, також стануть темами для обговорення в Нью-Йорку”, — сказала Зеленська.

        Перші леді вже перетиналися під час прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані, але невідомо, чи відбулася тоді розмова між ними.


