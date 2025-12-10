Зеленський заявив, що очікує від нардепів пропозицій щодо виборів в Україні

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з представниками Верховної Ради щодо дискусій про можливі вибори під час воєнного стану. Він наголосив, що Україна має надати іноземним партнерам відповіді на всі питання та сумніви.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час відеозвернення 10 грудня.

“Я не допускатиму жодних спекуляцій проти України, якщо партнери – у тому числі ключовий наш партнер у Вашингтоні – говорять так багато й так конкретно про вибори в Україні, про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання й на кожен сумнів”, – підкреслив президент.

Зеленський заявив, що народні депутати України представлять своє бачення щодо вирішення політичних та юридичних викликів.

Президент зауважив, що безпекові питання залежать передусім від партнерів, насамперед від США, а політичні та правові рішення має ухвалити Україна.