У ДБР розкрили деталі затримання на хабарі прокурора на Чернігівщині

Сьогодні, 10 грудня, працівники ДБР у взаємодії з СБУ відразу після одержання хабаря у 2,5 тис. доларів затримали прокурора однієї з Окружних прокуратур Чернігівської області.

Про це повідомили в ДБР.

Як раніше повідомляли в Офісі генпрокурора, йдеться про Корюківську окружну прокуратуру Чернігівської області.

Як уточнили в ДБР, за 2500 доларів прокурор обіцяв закрити провадження та допомогти уникнути кримінальної відповідальності за незаконну порубку лісу в межах одного з населених пунктів Чернігівщини.

Наразі готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та клопотання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.

“Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення можливих спільників прокурора”, – зазначили в ДБР.