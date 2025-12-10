        Кримінал

        У ДБР розкрили деталі затримання на хабарі прокурора на Чернігівщині

        Галина Шподарева
        10 Грудня 2025 18:19
        На Черкащині на хабарі затримали прокурора / Фото: ДБР
        На Черкащині на хабарі затримали прокурора / Фото: ДБР

        Сьогодні, 10 грудня, працівники ДБР у взаємодії з СБУ відразу після одержання хабаря у 2,5 тис. доларів затримали прокурора однієї з Окружних прокуратур Чернігівської області.

        Про це повідомили в ДБР.

        Як раніше повідомляли в Офісі генпрокурора, йдеться про Корюківську окружну прокуратуру Чернігівської області.

        Як уточнили в ДБР, за 2500 доларів прокурор обіцяв закрити провадження та допомогти уникнути кримінальної відповідальності за незаконну порубку лісу в межах одного з населених пунктів Чернігівщини.

        Наразі готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та клопотання про обрання запобіжного заходу.

        Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.

        “Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення можливих спільників прокурора”, – зазначили в ДБР.

        Затримання прокурора на Черкащині / Фото: ДБР

