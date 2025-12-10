        Суспільство

        У Прилуках поліцейський автомобіль збив двох пішоходів: жінка зазнала травм, а дитина загинула

        Сергій Бордовський
        10 Грудня 2025 14:12
        Смертельна ДТП за участі поліції у Прилуках / Фото: Суспільне Чернігів
        У Прилуках під час виїзду на виклик службовий автомобіль поліції Mitsubishi Outlander з увімкненими проблисковими маячками на регульованому пішохідному переході здійснив наїзд на двох пішоходів. Як повідомили в Нацполіції, унаслідок ДТП жінка отримала травми, а дитина загинула.

        Керівництво Національної поліції оперативно ініціювало службове розслідування. Поліцейських, які перебували в екіпажі групи реагування патрульної поліції, вже відсторонено від виконання службових обов’язків.

        На місце події виїхав заступник голови Нацполіції Сергій Кобець та керівництво Департаменту головної інспекції НПУ. Нині там працює слідчо-оперативна група.

        Розслідування обставин автопригоди проводитиме Державне бюро розслідувань.


