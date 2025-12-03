На Київщині поїзд Варшава — Київ збив чоловіка: постраждалий загинув

ЄС відмовиться від імпорту російського газу до 2027 року: досягнута попередня угода

РФ вдарила по енергооб’єкту під Одесою: у важкому стані працівник підприємства

У Харкові на пожежі загинула жінка — у соцмережах пишуть про вибух зарядної станції

У Києві затримали коригувальника, який наводив російські ракети та дрони на столицю

“На звукові сигнали машиніста чоловік не відреагував. Кермувальник потягу застосував екстрене гальмування, проте зіткнення не вдалося уникнути”, — розповіли в поліції.

Про це повідомили в ГУНП в Київській області .

У Київській області під колесами потяга Варшава — Київ загинув чоловік. Смертельна аварія сталася у селищі Ворзель.