На Київщині поїзд Варшава — Київ збив чоловіка: постраждалий загинув

У Київській області під колесами потяга Варшава — Київ загинув чоловік. Смертельна аварія сталася у селищі Ворзель.
Про це повідомили в ГУНП в Київській області.
За даними правоохоронців, 50-річний місцевий житель переходив залізничні колії переходом.
“На звукові сигнали машиніста чоловік не відреагував. Кермувальник потягу застосував екстрене гальмування, проте зіткнення не вдалося уникнути”, — розповіли в поліції.
Від отриманих травм постраждалий помер на місці.
Слідчі Бучанського районного управління поліції розпочали досудове розслідування (ч. 3 ст. 276 ККУ).