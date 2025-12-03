        Кримінал

        На Київщині поїзд Варшава — Київ збив чоловіка: постраждалий загинув

        Галина Шподарева
        3 Грудня 2025 11:05
        На Київщині поїзд на смерть збив чоловіка / Фото: Поліція Київщини
        У Київській області під колесами потяга Варшава — Київ загинув чоловік. Смертельна аварія сталася у селищі Ворзель.

        Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

        За даними правоохоронців, 50-річний місцевий житель переходив залізничні колії переходом.

        “На звукові сигнали машиніста чоловік не відреагував. Кермувальник потягу застосував екстрене гальмування, проте зіткнення не вдалося уникнути”, — розповіли в поліції.

        Від отриманих травм постраждалий помер на місці.

        Слідчі Бучанського районного управління поліції розпочали досудове розслідування (ч. 3 ст. 276 ККУ).


