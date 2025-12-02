Сибіга: Путін другий день поспіль демонструє, що не хоче завершення війни

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що останні висловлювання Володимира Путіна свідчать про відсутність наміру завершувати війну. Він наголосив, що російські погрози портам і свободі судноплавства, зокрема в напрямку Одеси, матимуть наслідки у разі подальшої ескалації.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував публічні заяви президента РФ Володимира Путіна, підкресливши, що Кремль не демонструє жодної готовності припиняти війну. Як зазначив Сибіга, напередодні Путін заявив про готовність «воювати всю зиму», а сьогодні вже лунають погрози морським портам і свободі судноплавства.

За словами міністра, такі погрози РФ насамперед стосуються Одеси — міста, про яке президент США Дональд Трамп «говорив з особливою теплотою». Сибіга наголосив, що якщо Москва знову знехтує міжнародними зусиллями та «плюне в обличчя світу», це матиме відповідні наслідки.

Реклама

Реклама

Глава МЗС підкреслив, що Росія повинна припинити кровопролиття, яке сама й розпочала, та перестати «витрачати час світу, який має бути часом миру». Він заявив, що Україна повністю підтримує всі добросовісні ініціативи, спрямовані на досягнення справедливого миру.

Сибіга також повідомив, що українські та американські команди спільно з європейськими партнерами провели значну роботу й досягли важливого прогресу в переговорах. «Тепер настав час примусити джерело війни в Москві припинити її», — підкреслив міністр.