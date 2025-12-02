З 3 грудня графіки відключення світла у Києві оновлюються: що змінено

ДТЕК повідомив про оновлення тижневих графіків відключень електроенергії в Києві — з 3 грудня часові проміжки буде зміщено на 30 хвилин назад. Інші параметри графіків залишаються без змін.

ДТЕК оновив тижневі графіки відключень електроенергії в Києві на прохання НЕК «Укренерго». Як зазначили в компанії, починаючи з 3 грудня всі часові інтервали будуть зміщені на 30 хвилин назад.

У ДТЕК пояснили, що якщо у вашій групі біла зона раніше починалася, наприклад, о 9:00, то відтепер вона стартуватиме о 8:30 — так само оновлюються й сірі зони. Водночас самі періоди, тривалість та логіка чергування груп залишаються незмінними.

