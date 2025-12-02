Китай уперше за 30 років запроваджує ПДВ на презервативи, намагаючись підвищити народжуваність

Китай уперше з 1993 року запроваджує 13% ПДВ на контрацептиви, включно з презервативами, у межах спроби зупинити падіння народжуваності. Водночас уряд розширює перелік сімейних послуг, звільнених від податку.

Китай запровадить податок на контрацептивні препарати та пристрої, зокрема презервативи, відповідно до оновленого закону про податок на додану вартість.

Як повідомляє Bloomberg, з січня покупці сплачуватимуть 13% ПДВ за товари, які були звільнені від оподаткування з 1993 року, коли країна дотримувалася політики «однієї дитини» та заохочувала контроль народжуваності.

Водночас ухвалені зміни звільняють від ПДВ послуги, пов’язані з доглядом за дітьми — від дитячих садків до закладів дошкільної освіти, а також установи для людей літнього віку, сервіси для людей з інвалідністю та шлюбні послуги. Це свідчить про політичний розворот у країні, яка через стрімке старіння населення переходить від обмеження народжуваності до її стимулювання.

Населення Китаю скорочується три роки поспіль, а 2024 року народилося лише 9,54 млн дітей — удвічі менше, ніж майже десять років тому після скасування політики «однієї дитини». Уряд запроваджує широкий спектр заходів, від грошових виплат до розширення батьківської відпустки та покращення послуг догляду за дітьми. Також країна оголосила рекомендації щодо скорочення кількості абортів, які не є «медично необхідними».

Однак спроби влади наштовхуються на головну перешкоду: Китай залишається однією з найдорожчих країн для виховання дітей. За оцінками Інституту демографії YuWa, виховання однієї дитини до 18 років коштує понад 538 тис. юанів (76 тис. доларів), що відлякує молодих дорослих на тлі економічної нестабільності.

На додачу до демографічних проблем, зростає і кількість нових випадків ВІЛ — попри загальне світове зниження. Більшість інфекцій пов’язані з незахищеним сексом, а недостатня сексуальна освіта та стигма ускладнюють ситуацію. Рівень зареєстрованих випадків ВІЛ/СНІДу зріс з 0,37 на 100 тис. населення у 2002 році до 8,41 у 2021-му.

Запровадження податку викликало гостре обговорення в соцмережах Китаю. Частина користувачів висловила занепокоєння щодо можливого зростання небажаних вагітностей та поширення інфекцій, що передаються статевим шляхом. Інші критикують ініціативу як неефективну, вказуючи, що вона не змінить ставлення молоді до народження дітей. Цитата одного з користувачів стала вірусною: «Якщо людина не може дозволити собі презерватив, то як вона зможе дозволити собі дитину?»