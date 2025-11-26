У Гонконгу спалахнула найпотужніша за 17 років пожежа: горять чотири будівлі ЖК

У Гонконгу сталася наймасштабніша за останні 17 років пожежа — полум’я охопило одразу чотири висотні будівлі житлового комплексу Wang Fuk Court. Загинули щонайменше четверо людей, десятки отримали поранення.

Вогонь охопив житловий комплекс у Гонконгу / Фото: Reuters

У житловому комплексі Wang Fuk Court у районі Тай По на півночі Гонконгу спалахнула потужна пожежа, яка швидко охопила одразу кілька багатоповерхівок. Про це повідомило агентство Reuters.

Пожежні підняли найвищий, п’ятий рівень тривоги, що застосовується лише у випадках надзвичайно серйозних інцидентів. За попередніми даними, загинули щонайменше четверо людей, серед них ймовірно пожежник. Ще декілька постраждалих перебувають у критичному стані.

Полум’я швидко поширювалося через бамбукові риштування та зовнішні конструкції, встановлені під час ремонтних робіт. Частина мешканців опинилася заблокованою у квартирах, рятувальні служби залучали автовишки для гасіння вогню на верхніх поверхах.

У житловому комплексі налічується близько двох тисяч квартир, тож пожежа зачепила значну кількість людей. Влада перекрила рух на прилеглій магістралі, а для мешканців, які залишилися без житла, відкрито тимчасові притулки.

Рятувальні роботи тривають, а уряд пообіцяв провести повне розслідування причин займання, зокрема щодо ризиків, пов’язаних із використанням бамбукових риштувань під час ремонту будівель.