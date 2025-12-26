        Кримінал

        Лобове зіткнення на гірському перевалі на Закарпатті: у ДТП загинув чоловік

        Галина Шподарева
        26 Грудня 2025 14:47
        Зіткнення буса та фури на Абранському перевалі / Фото: ГУНП в Закарпатській області
        Сьогодні вранці, 26 грудня, на Абранському перевалі у Мукачівському районі внаслідок ДТП загинула людина, ще двоє травмовані.

        Про це повідомили в ГУНП в Закарпатській області.

        Аварія сталася у п’ятницю о 7:50. 27-річний водій Mercedes-Benz Vito, житель Прикарпаття, рухаючись Абранським перевалом, не врахував дорожню обстановку та погодні умови, не дотримався безпечної швидкості руху та допустив виїзд на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Volvo, якою керував 39-річний мукачівець.

        Унаслідок ДТП 52-річний пасажир Mercedes загинув на місці. 23-річна пасажирка та водій мікроавтобуса — травмовані. Постраждалих госпіталізували. Обидва водії були тверезі.

        За даним фактом слідчі ГУНП в Закарпатській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 ККУ.

        У ДТП на Абранському перевалі загинув чоловік / Фото: ГУНП в Закарпатській області

