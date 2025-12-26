        Суспільство

        На Львівщині рятують 80 туристів, які застрягли на підйомнику в горах (фото, відео)

        Галина Шподарева
        26 Грудня 2025 13:58
        На Львівщині на горі Захар Беркут застрягли 80 туристів / Фото: ДСНС
        На Львівщині на горі Захар Беркут застрягли 80 туристів / Фото: ДСНС

        Сьогодні, 26 грудня близько 11:50, на горі Захар Беркут у селищі Волосянка Львівської області зупинився крісельний підйомник, на якому перебували люди. З канатної дороги туристів знімали рятувальники.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Львівській області.

        На момент аварії на підйомнику перебували близько 80 людей. До робіт залучено 42 рятувальники та сім одиниць спецтехніки.

        Станом на 13:35 рятувальними підрозділами тривають роботи по порятунку людей. З крісельного підйомника знято 63 людини, з них 35 дітей.

        До рятувальних робіт залучено 76 надзвичайників та 13 одиниць спецтехніки.

        Порятунок туристів на Львівщині / Фото: ДСНС

