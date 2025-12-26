У ДТП на Київщині загинув восьмирічний хлопчик, ще двоє дітей в лікарні

У четвер, 25 грудня, на ділянці траси Київ – Овруч у напрямку селища Іванків у Вишгородському районі сталося зіткнення Jeep Cherokee та вантажівки. У ДТП загинув восьмирічний хлопчик.

Про це повідомили в поліції Київщини.

За даними слідчих, 40-річна водійка автомобіля Jeep Cherokee на заокругленні дороги виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася із вантажівкою під керуванням 67-річного чоловіка, яка рухалася назустріч.

Реклама

Реклама

Унаслідок ДТП пасажир Jeep, восьмирічний хлопчик, загинув на місці. Ще двоє малолітніх пасажирів позашляховика зазнали тілесних ушкоджень та були доставлені до медичного закладу.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель дитини (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).