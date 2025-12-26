Звільнені з російського полону цивільні українці отримуватимуть разову допомогу 50 тисяч гривень

Звільнені цивільні українці, яких Росія незаконно позбавила свободи, отримуватимуть одноразову державну допомогу в розмірі 50 тисяч гривень. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Подати заявку на отримання коштів можна до Міністерство розвитку громад та територій України, надавши довідку від Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених і незаконно позбавлених волі осіб. Цивільні, які повернулися на підконтрольну територію України самостійно, додатково мають подати документ від правоохоронних органів про визнання їх потерпілими у кримінальному провадженні.

Звільнені з російської неволі цивільні незалежно від встановлення факту позбавлення свободи отримують базові речі першої необхідності, а також мають право на безоплатну правничу, медичну та соціальну допомогу. Крім того, звільнені з полону та члени родин полонених, яким встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України, мають право на одноразову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень після звільнення та щорічну допомогу в такому ж розмірі за кожен рік перебування у полоні.

Реклама

Реклама

Станом на сьогодні вже здійснено майже 12 тисяч таких виплат на загальну суму близько 1,2 млрд гривень, з яких 359 млн гривень становить одноразова допомога після звільнення, а 818,7 млн гривень — щорічні виплати.