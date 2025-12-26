У Києві хочуть закрити оглядове колесо на Подолі: у прокуратурі назвали причину

Правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про арешт та заборону експлуатації колеса огляду на Подолі. Причина – незадовільний стан атракціону, що загрожує здоров’ю та життю людей.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Під час розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час експлуатації Колеса огляду на Подолі) встановлено, що опорна металева конструкція атракціону розміщена на дерев’яних брусах, які перебувають у незадовільному технічному стані.

Дерев’яні бруси мають ознаки глибокого гниття, руйнування структури деревини, а також сліди тривалого впливу вологи. Частина брусів частково зруйнована, має порожнини та кришиться при механічному впливі. Все це створює загрозу здоров’ю та життю людей – зазначили в прокуратурі.

Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулася до суду з клопотанням про арешт колеса огляду із забороною його експлуатації.

Оглядове колесо на Подолі / Фото: Київська міська прокуратура

Також встановлено, що колесо огляду на Подолі у Києві було розміщено як тимчасовий об’єкт на новорічно-різдвяному ярмарку, отримавши контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою, яку згодом кілька разів продовжували через популярність атракціону серед киян. Однак після того, як термін дії контрольної картки закінчився, атракціон не демонтували.

Повідомлено про підозри у службовій недбалості директорці Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та директору Департаменту територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

Їх дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України, а саме як службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам.