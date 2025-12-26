Харків зазнав удару КАБами, є загиблі та постраждалі

Харків зазнав атаки керованими авіабомбами — вибухи пролунали у передмісті та в місті, попередньо удар завдано по Шевченківському району. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, удар стався по одній з найжвавіших трас Харкова. Внаслідок вибуху загорілися кілька авто, є постраждалі. Також надійшла інформація про загиблих, їхня кількість уточнюється.

“Влучання сталося в одну з найжвавіших трас Харкова – горять кілька авто, у навколишніх будинках вибиті вікна. У машинах, що горять, знаходилися люди. Кількість поранених та загиблих уточнюється”, — повідомив Ігор Терехов.

