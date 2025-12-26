Удар КАБом по Харкову: дві людини загинуло, серед поранених — немовля

Унаслідок удару керованою авіабомбою по Харкову загинула дві людини, ще троє дістали поранення, один із постраждалих перебуває у важкому стані. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, розташовані поблизу місця удару.

Своєю чергою начальник Харківська обласна військова адміністрація Олег Синєгубов уточнив, що серед поранених — 9-місячна дівчинка. Загалом, за актуальними даними, відомо про трьох постраждалих, усім їм медики надають необхідну допомогу.

