До 20 ударів КАБів щодня: Сили оборони півдня прокоментували ситуацію у Гуляйполі

У районі Гуляйполя Запорізької області наразі фіксується одна з найскладніших ситуацій на фронті — російські війська намагаються заходити в місто та закріплюватися в міській забудові. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, щодня безпосередньо в місті відбувається 20–25 бойових зіткнень. Російські «групи закріплення» просочуються у східну частину Гуляйполя і подекуди доходять до центральних районів. Основні бої тривають у центрі міста, а також ближче до західної та південної частин.

Волошин зазначив, що противник активно застосовує всі види озброєння, зокрема кориговані авіаційні бомби — щодня фіксується 15–20 ударів КАБів по Гуляйполю. Окрім цього, окупанти атакують населені пункти поблизу міста, зокрема Залізничне, а також намагаються окупувати Добропілля Запорізької області, Прилуки та Варварівку, які лежать на логістичному маршруті з Покровського напрямку на Дніпропетровщині до Гуляйполя.

Речник Сил оборони півдня наголосив, що українські підрозділи проводять пошуково-ударні дії як у самому Гуляйполі, так і в навколишніх населених пунктах, для виявлення та знищення штурмових груп противника.

Також Волошин прокоментував дії російської пропаганди, яка 26 грудня поширила заяви про нібито захід окупантів у населений пункт Косівцеве. За його словами, це дезінформація, пов’язана з тактикою так званих «флаговтиків» — поодиноких військових або малих груп, які намагаються проникнути в тил ЗСУ, зробити фото чи відео з російським прапором і після цього, як правило, гинуть або потрапляють у полон.

За оцінкою Волошина, такі дії спрямовані передусім на іноземних аналітиків та осінтерів, щоб створити враження нібито значних успіхів РФ і посилити переговорні позиції Росії.

Він також зазначив, що росіяни дедалі активніше застосовують цю тактику на південних напрямках, зокрема на Олександрівському та Гуляйпільському, іноді діючи без повноцінного озброєння або навіть у цивільному одязі.