На Київщині автівка знесла стовп та вилетіла з траси: один загиблий, двоє постраждалих

26 грудня, о 00:05, у Білоцерківському районі Київської області сталася ДТП, у якій одна людина загинула та двоє зазнали травм. Автомобіль Skoda Octavia зніс стовп та вилетів з дороги.

Про це повідомили в ДСНС Київщини.

Аварія сталася між селами Ратуш та Рачки Володарської громади. Водій авто не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з електроопорою з подальшим перекиданням на дах.

У салоні затиснуло трьох людей, один з яких, 52-річний чоловік, загинув.

За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували 27-річного та 62-річного постраждалих, яких передали працівникам екстреної медичної допомоги.