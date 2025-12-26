        Кримінал

        На Київщині автівка знесла стовп та вилетіла з траси: один загиблий, двоє постраждалих

        Галина Шподарева
        26 Грудня 2025 11:59
        Одна людина загинула та двоє постраждали у ДТП на Київщині / Фото: ДСНС Київщини
        26 грудня, о 00:05, у Білоцерківському районі Київської області сталася ДТП, у якій одна людина загинула та двоє зазнали травм. Автомобіль Skoda Octavia зніс стовп та вилетів з дороги.

        Про це повідомили в ДСНС Київщини.

        Аварія сталася між селами Ратуш та Рачки Володарської громади. Водій авто не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з електроопорою з подальшим перекиданням на дах.

        У салоні затиснуло трьох людей, один з яких, 52-річний чоловік, загинув.

        За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували 27-річного та 62-річного постраждалих, яких передали працівникам екстреної медичної допомоги.

        У ДТП на Київщині загинув чоловік, двоє людей постраждали / Фото: ДСНС Київщини

