        Суспільство

        У Київській області відкрили пам’ятник дрону-бомберу “Баба Яга”, який наводить жах на окупантів

        Галина Шподарева
        26 Грудня 2025 12:16
        читать на русском →
        На Київщині з'явився пам'ятник дрону "Баба Яга" / Фото: ГУР
        На Київщині з'явився пам'ятник дрону "Баба Яга" / Фото: ГУР

        У місті Вишневе на Київщині встановили пам’ятник дрону-бомберу “Баба Яга” на знак вдячності громаді за підтримку підрозділів сил оборони України.

        Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) МО України в Telegram.

        Ініціативу реалізували в межах проєкту “ГУР дякує”. За словами заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького, цей дрон є одним із найпотужніших.

        Реклама
        Реклама

        “Це той апарат, який наводить жах на окупантів. На сьогодні це один із найпотужніших, найпрогресивніших і найефективніших засобів як ураження, так і ведення розвідки, зокрема для логістичного забезпечення. Він дозволяє здійснювати глибокі рейди, виявляти противника та підтримувати ефективні наступальні дії наших штурмових підрозділів”, — сказав Скібіцький у коментарі для Новини.LIVE.

        Представники громади Вишневого передали чергову допомогу спецпризначенцям воєнної розвідки ― чотири дрони типу Heavy Shot.

        “Ми дуже ефективно використовуємо всі засоби збройної боротьби проти агресора. Ваш вклад неоціненний”, — сказав представник ГУР МО України.

        Відкриття пам’ятника дрону “Баба Яга” на Київщині / Фото: ГУР

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини