У Київській області відкрили пам’ятник дрону-бомберу “Баба Яга”, який наводить жах на окупантів

У місті Вишневе на Київщині встановили пам’ятник дрону-бомберу “Баба Яга” на знак вдячності громаді за підтримку підрозділів сил оборони України.

Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) МО України в Telegram.

Ініціативу реалізували в межах проєкту “ГУР дякує”. За словами заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького, цей дрон є одним із найпотужніших.

“Це той апарат, який наводить жах на окупантів. На сьогодні це один із найпотужніших, найпрогресивніших і найефективніших засобів як ураження, так і ведення розвідки, зокрема для логістичного забезпечення. Він дозволяє здійснювати глибокі рейди, виявляти противника та підтримувати ефективні наступальні дії наших штурмових підрозділів”, — сказав Скібіцький у коментарі для Новини.LIVE.

Представники громади Вишневого передали чергову допомогу спецпризначенцям воєнної розвідки ― чотири дрони типу Heavy Shot.

“Ми дуже ефективно використовуємо всі засоби збройної боротьби проти агресора. Ваш вклад неоціненний”, — сказав представник ГУР МО України.