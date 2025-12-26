Ексчиновника Міноборони підозрюють у хабарі $1,3 млн за будівництво житла для військових

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрили матеріали кримінального провадження щодо колишнього керівника одного з Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони України, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди.

Завершено досудове розслідування щодо експосадовця Міноборони, який намагався нажитися на будівництві житла для військових / Фото: Нацполіція

За даними слідства, посадовець запропонував забезпечити перемогу в конкурсі на зведення будинку для військових у Святошинському районі Києва. Для реалізації плану та уникнення прямого спілкування із забудовником він залучив двох пособників — посадовців Міністерство оборони України та Збройних сил України, а свої «послуги» оцінив у 1,3 млн доларів США.

Гроші мали передаватися трьома траншами через банківські комірки: 100 тисяч доларів — до початку конкурсу, 400 тисяч — за підписання договору на будівництво, 800 тисяч — після завершення першої черги будівництва. Після старту конкурсу забудовник попросив зменшити суму до 1 млн доларів, на що посадовець погодився.

У червні цього року після передання першого траншу в розмірі 100 тисяч доларів пособників викрили на гарячому. Попри завуальований характер дій ексчиновника, детективи зібрали докази його участі у злочині, що стало підставою для повідомлення йому про підозру у серпні.

Наразі один із пособників уже постав перед судом, інший поплічник та колишній посадовець перебувають під вартою. Злочин викрили за матеріалами Національної поліції України.