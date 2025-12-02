Затримано колишнього високопосадовця “Енергоатому”: що йому інкримінують

У Києві правоохоронці затримали колишнього т.в.о. першого віцепрезидента ДП «НАЕК “Енергоатом”, який раніше також виконував обов’язки першого заступника міністра енергетики України. Посадовця підозрюють у зловживанні службовим становищем та заволодінні чужим майном.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Йдеться про маніпуляції під час укладення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду.

Реклама

Реклама

Слідство встановило, що 1 серпня 2022 року посадовець уклав з ПАТ “Просто-Страхування” договір страхування на 105,642 млн грн. А вже через 12 днів він підписав додаткову угоду і підвищив суму договору до 130,925 млн грн без будь-яких підстав, посилаючись на нібито рішення німецького перестраховщика “ЯСП”.

Факт штучного завищення вартості підтверджений внутрішніми перевірками, документальними ревізіями та судово-економічною експертизою. Результат: вартість послуг завищена на 18,6 млн грн, і саме ця сума була фактично виведена зі стратегічного підприємства.

Під час вивчення структури власності ПАТ “Просто-Страхування” правоохоронці вийшли на ланцюг афілійованих компаній, що веде до російського фінансового сектору.

“А це вже питання не лише економіки. Це вже питання національної безпеки. Слідством встановлено, що основний власник “Просто-Страхування” — кіпрська LAVIDIA LIMITED з майже 100% у статутному капіталі. Ще два міноритарних учасники — ПАТ “Життя та Пенсія” і громадянин України”, — написав Кравченко.

Через ланцюг компаній з Кіпру, які є власниками аналогічних корпоративних прав і пов’язані з LAVIDIA LIMITED, слідство вийшло на громадянина Вірменії, який контролював частину операцій та на дочірнє підприємство “Р-Інтер” (раніше “РЕСО-Інтер”).

Як зазначають правоохоронці, у підсумку все веде до однієї фінансової групи – російського холдингу “РЕСО”, кінцевими бенефіціарами якого є громадяни російської федерації. Крім того, ПАТ “Життя та Пенсія”, яке також фігурує в цій схемі, має серед акціонерів громадянина РФ – президента російської “Холдингової компанії “РЕСО”.

Затриманому посадовцю готується повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.