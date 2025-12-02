Затримано колишнього високопосадовця “Енергоатому”: що йому інкримінують

У Києві правоохоронці затримали колишнього т.в.о. першого віцепрезидента ДП «НАЕК “Енергоатом”, який раніше також виконував обов’язки першого заступника міністра енергетики України. Посадовця підозрюють у зловживанні службовим становищем та заволодінні чужим майном.
Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.
Йдеться про маніпуляції під час укладення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду.
Слідство встановило, що 1 серпня 2022 року посадовець уклав з ПАТ “Просто-Страхування” договір страхування на 105,642 млн грн. А вже через 12 днів він підписав додаткову угоду і підвищив суму договору до 130,925 млн грн без будь-яких підстав, посилаючись на нібито рішення німецького перестраховщика “ЯСП”.
Факт штучного завищення вартості підтверджений внутрішніми перевірками, документальними ревізіями та судово-економічною експертизою. Результат: вартість послуг завищена на 18,6 млн грн, і саме ця сума була фактично виведена зі стратегічного підприємства.
Під час вивчення структури власності ПАТ “Просто-Страхування” правоохоронці вийшли на ланцюг афілійованих компаній, що веде до російського фінансового сектору.
“А це вже питання не лише економіки. Це вже питання національної безпеки. Слідством встановлено, що основний власник “Просто-Страхування” — кіпрська LAVIDIA LIMITED з майже 100% у статутному капіталі. Ще два міноритарних учасники — ПАТ “Життя та Пенсія” і громадянин України”, — написав Кравченко.
Через ланцюг компаній з Кіпру, які є власниками аналогічних корпоративних прав і пов’язані з LAVIDIA LIMITED, слідство вийшло на громадянина Вірменії, який контролював частину операцій та на дочірнє підприємство “Р-Інтер” (раніше “РЕСО-Інтер”).
Як зазначають правоохоронці, у підсумку все веде до однієї фінансової групи – російського холдингу “РЕСО”, кінцевими бенефіціарами якого є громадяни російської федерації. Крім того, ПАТ “Життя та Пенсія”, яке також фігурує в цій схемі, має серед акціонерів громадянина РФ – президента російської “Холдингової компанії “РЕСО”.
Затриманому посадовцю готується повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.