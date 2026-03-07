Росія вночі випустила по Україні 29 ракет і 480 дронів: у Харкові загинули люди — Зеленський

У ніч на 7 березня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши 29 ракет та 480 безпілотників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, майже половина випущених ракет були балістичними, а більшість дронів — ударні безпілотники типу «шахед».

У Харкові російська балістична ракета влучила у житловий будинок. Унаслідок удару зруйновано під’їзд, пошкоджено верхні поверхи сусідньої будівлі.

Масована атака РФ: десятки ракет і сотні дронів, у Харкові під завалами можуть бути люди / Фото ДСНС

Станом на зараз відомо про сімох загиблих. Понад десять людей отримали поранення, серед них є діти. Під завалами ще можуть залишатися люди, на місці триває розбір конструкцій і працюють рятувальні служби.

Крім того, під час атаки російські війська цілилися по об’єктах енергетики у Києві, Хмельницькій та Чернівецькій областях, а також по залізничній інфраструктурі на Житомирщині. Пошкодження також зафіксовані у Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Одеській, Полтавській, Сумській та Черкаській областях.

Зеленський наголосив, що на такі удари має бути відповідь міжнародних партнерів, оскільки Росія продовжує атакувати житлову та критичну інфраструктуру України.

Президент також заявив, що програма PURL має працювати надалі не менш активно, а Україна розраховує на подальшу співпрацю з Європейським Союзом для посилення захисту країни.