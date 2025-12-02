        Політика

        Росіяни почали нові дезінформаційні кампанії: Зеленський про підготовку зустрічей РФ та США

        Галина Шподарева
        2 Грудня 2025 14:33
        Володимир Зеленський та українська делегація після переговорів у Флориді / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
        Володимир Зеленський та українська делегація після переговорів у Флориді / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

        Президент України Володимир Зеленський заслухав детальну доповідь української делегації про результати всіх зустрічей у США.

        Про це Володимир Зеленський написав у Telegram 2 листопада.

        За словами президента, з членами делегації він особисто обговорив моменти, які не можуть звучати телефоном. Рустем Умєров та учасники перемовин у Флориді доповіли про основні акценти американської сторони в діалозі. Робота велася на основі Женевського документа, і, як зазначив Зеленський, цей документ був доопрацьований.

        Також за участі розвідок відбулось обговорення з американською стороною перспективи реалізації тих чи інших кроків на фронті та проблематики гарантування безпеки від російських ударів і зривів домовленостей у випадку припинення вогню. Зеленський поінформував команду про розмови з європейськими лідерами й Стівом Віткоффом, які відбулися напередодні в Парижі.

        “Фіксуємо, що росіяни вже почали нові дезінформаційні кампанії з огляду на підготовку їхніх зустрічей з американською стороною”, – заявив Зеленський.

        Президент доручив продовжити роботу з командою Дональда Трампа та європейськими партнерами.

        “Українська розвідка передаватиме партнерам наявну в нас інформацію про справжні наміри Росії та її намагання використати дипломатичну роботу як прикриття для послаблення санкцій і блокування важливих колективних європейських рішень”, – заявив Зеленський.

        За словами президента, від російської сторони треба домогтися серйозного ставлення до дипломатичної роботи.


