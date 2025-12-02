Італія затвердила 12-й пакет військової допомоги для України: зміст не розкривається

В Італії оприлюднили указ про 12-й пакет військової допомоги Україні, підготовлений ще 14 листопада. У документі йдеться про передачу озброєння та обладнання, перелік яких міститься у секретному додатку.

Про це йдеться на сайті офіційного вісника Італійської Республіки.

Згідно з указом, Україна отримає військові засоби, матеріали та обладнання, перелічені в секретному документі, розробленому Генеральним штабом Збройних сил Італії. Конкретний зміст пакета не розголошується.

Реклама

Реклама

3 листопада міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявляв про підготовку цього пакета допомоги. Раніше Bloomberg із посиланням на джерела повідомляв, що Італія може передати Україні боєприпаси та ракети SAMP/T для систем протиповітряної оборони.

Попередній, 11-й пакет допомоги Італія передала у травні, включивши до нього, зокрема, гусеничні бронетранспортери VCC-2 Camilino. Загалом від початку повномасштабної війни Рим надав Україні 11 пакетів підтримки загальною вартістю €2,5–3 млрд, у тому числі дві батареї ракет SAMP/T.